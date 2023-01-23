В Modern Warfare 2 появится хардкорный режим

Разработчики из Infinity Ward сообщили, что во втором сезоне Call of Duty: Modern Warfare 2 вернётся хардкорный режим.

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В его рамках у игроков отключат интерфейс, а сама скорость и сложность боёв возрастёт. Ранее авторы перенесли сам старт второго сезона до 15 февраля.

При этом, как сообщалось ранее, в самом сезоне вернут карту Resurgence и добавят новую маленькую локацию для Warzone 2.0. Кроме того, снова появится рейтинговый режим (и другие), а ещё в игру добавят дополнительные карты для мультиплеера, оружие и так далее.

Заодно разработчики объявили, что дополнительная информация по сезону станет известна позже на этой неделе. В частности, ожидается, что авторы обсудят различные изменения в Warzone.