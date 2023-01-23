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6 минут назад

В следующем месяце в Modern Warfare 2 появится хардкорный режим

Игромания.ру

Разработчики из Infinity Ward сообщили, что во втором сезоне Call of Duty: Modern Warfare 2 вернётся хардкорный режим.

В Modern Warfare 2 появится хардкорный режим
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В его рамках у игроков отключат интерфейс, а сама скорость и сложность боёв возрастёт. Ранее авторы перенесли сам старт второго сезона до 15 февраля.

При этом, как сообщалось ранее, в самом сезоне вернут карту Resurgence и добавят новую маленькую локацию для Warzone 2.0. Кроме того, снова появится рейтинговый режим (и другие), а ещё в игру добавят дополнительные карты для мультиплеера, оружие и так далее.

Заодно разработчики объявили, что дополнительная информация по сезону станет известна позже на этой неделе. В частности, ожидается, что авторы обсудят различные изменения в Warzone.

Сама Modern Warfare 2, кстати, стала самой продаваемой игрой в США за 2022 год. А ещё недавно она появилась в свежем чарте Steam (на 5 строчке).

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