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56 минут назад

Бабушку-стримершу из России выгнали из матча CS:GO во время прямой трансляции

Газета.Ru

Бабушку-стримершу из России, выступающую под никнеймом i_olga, выгнали из матча по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) во время прямой трансляции на Twitch. Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes.

Бабушку-стримершу из РФ выгнали из матча CS:GO во время трансляции
Фото: SteamSteam

На тот момент на счету 74-летней i_olga было четыре убийства на 13 смертей, что, по всей видимости, послужило основанием для кика [изгнания с сервера].

«Я была исключена из игры. Ну они, видимо, правы», — так отреагировала стримерша на ситуацию.

На канал i_Olga на Twitch подписаны 77,2 тыс. человек — она начала стримить в январе 2021 года. Она играет в CS:GO и Valorant и собирает донаты на протез для ноги.

«Меня Зовут Ольга, мне 74 года и я пенсионер, решила стать стримером, и уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про все забываю, можно сказать отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моем поколении такого не было», — гласит описание канала.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что самый популярный стример с Twitch Феликс «xQc» Лянжель отреагировал на слухи о разводе со стримершей Сэм «Adept».

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