В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Twitch забанил канал стримера Эвелона и посоветовал ему обратиться к врачу

Чемпионат.comиещё 1

Популярный русскоязычный стример Вадим Evelone192 Казаков сообщил, что его Twitch-канал был заблокирован на неопределённый срок после проведения шоу «Игры Габара».

Twitch забанил канал российского стримера и посоветовал ему обратиться к врачу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эвелон также показал письмо, которое платформа прислала ему после бана — модераторы посоветовали ему проконсультироваться с врачом о психическом здоровье.

Мы проверили ваши материалы (видео) и обеспокоены вашим благополучием. Чтобы защитить наше сообщество, нам пришлось удалить этот материал, поскольку в нём демонстрируется поведение, направленное на суицид или причинение себе вреда (угроза нанесения себе вреда или создания опасности для собственной жизни). Кажется, у вас сейчас сложный период в жизни. У нас есть страница, посвящённая поддержке психического здоровья и сведениям о нём, где представлены ресурсы, которые могут быть вам полезны. Если в данный момент вы не чувствуете себя в безопасности, свяжитесь с врачом или обратитесь в больницу, где вы сможете обсудить с ним своё самочувствие.

В середине января Эвелон провёл на своём канале серию эфиров в формате шоу «Игры Габара». Известные стримеры выполняли различные трэш-задания (например, брились налысо и выкладывали голые фото), за что также получили блокировки на Twitch.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители