Бабушку-стримершу из России выгнали из матча CS:GO

«Меня Зовут Ольга, мне 74 года и я пенсионер, решила стать стримером, и уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про все забываю, можно сказать отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моем поколении такого не было», — гласит описание канала.