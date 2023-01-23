Что нужно знать о Dead Space: одном из лучших хорроров всех времен

Совсем скоро состоится релиз ремейка Dead Space — культового хоррора Visceral Games, который стал первой частью знаменитой, но ныне почившей серии. Если вы в свое время обошли его стороной или в целом мало следите за ААА-индустрией, рассказываем, в чем была суть игры и что поменяется в ремейке.

Фото: Steam Steam

Dead Space — проект студии EA Redwood Shores (также известной как Visceral Games), выпущенный в 2008 году. Это научно-фантастический хоррор, вдохновленный Resident Evil 4, Silent Hill и фильмом «Сквозь горизонт», который не только положил начало одноименной серии, но и, по мнению многих критиков, заслуживает звания одной из лучших видеоигр в истории индустрии.

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О чем

События Dead Space разворачиваются в далеком будущем. Планета Земля оказалась на грани вымирания из-за недостатка ресурсов: чтобы восполнить дефицит, человечество, расселившееся по разным звездным системам, начало собирать ценные материалы на пустынных планетах при помощи специальных станций. USG «Ишимура» — старейшая из таких станций, куда главный герой, инженер Айзек Кларк, прибывает в поисках возлюбленной, которая работала на корабле медиком, но внезапно перестала выходить на связь. Причиной бедствия оказался таинственный Обелиск: артефакт, превращающий мертвых людей в некроморфов — жутких мутантов, убивающих все живое на своем пути. Айзаку, попавшему прямо в западню, предстоит разобраться в произошедшем и выбраться из карантина живым.

Как играется

Игровой процесс Dead Space, опять же, во многом напоминает Resident Evil 4. Когда создатель игры Гленн Скофилд объяснял концепцию проекта сотрудникам Visceral Games, он прямо называл его «Resident Evil 4 в космосе». Так, игрок в роли Айзека исследует коридоры и различные отсеки «Ишимуры», собирает патроны, аптечки и другие ценные ресурсы, решает головоломки и, конечно же, отбивается от некроморфов. Главной фишкой боевой механики Dead Space была т.н. механика «стратегической расчлененки»: для того, чтобы вывести монстров из строя, игроку нужно прицельно стрелять по конечностям. Причем голова не входит в их число — напротив, обезглавленный некроморф впадает в неистовство и становится еще опаснее. Поэтому главными мишенями выступают руки, ноги, длинные когти, щупальца и другие части тела мутантов, а в качестве оружия Айзек использует рабочие инструменты — например, плазменный резак.

Dead Space, как и Resident Evil 4, отдает предпочтение экшену, однако разработчики также позаботились и о хоррор-элементах. Некроморфы внезапно появляются там, где игрок их не ждет, причем места, где они подстраивают засады, отчасти выбираются случайным образом. Подобные скримеры нельзя назвать вершиной режиссерского мастерства, но авторы полагаются не только на них — отдельное признание критиков и обычных геймеров получили дизайн и атмосфера «Ишимуры». Станция, потерпевшая катастрофу, ощущалась фантастическим, но при этом реальным, обжитым местом, где еще совсем недавно обитали люди.

Что стало с серией

Другими словами, Dead Space получилась отличной игрой — многие журналисты в свое время назвали ее одним из лучших проектов 2008 года. Она разошлась сравнительно небольшим тиражом, однако принесла Electronic Arts достаточно прибыли, чтобы издатель заказал Visceral Games продолжение. Dead Space 2 вышла три года спустя, в 2011-м, и повторила успех предшественницы — правда, акцент еще сильнее сместился с хоррора на экшен, что вызвало беспокойство среди поклонников серии. И опасения фанатов подтвердились с релизом Dead Space 3, которая под давлением издателя окончательно превратилась в посредственный шутер от третьего лица.