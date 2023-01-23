В Diablo 2: Resurrected появятся новые рунные слова

Грядущий патч 2.6 для Diablo II: Resurrected добавит в игру восемь новых рунных слов. Новость Blizzard раскрыла через популярных стримеров и ютуберов. Сообщается, что тестирование новых рунных слов должно пройти на PTR на этой неделе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ground, Hearth, Temper, Bulwark и Cure — защитные рунные слова для шлемов. Каждое сосредоточено на отдельном типе защиты — на сопротивлении молнии, холоду, огню, физическому урону и яду соответственно;

Metamorphosis — рунное слово для шлемов, ориентированное на ближний бой и на друидов-оборотней. Даёт бонусы на здоровье, защиту и атаку, включая шанс на сокрушительный удар. Разные формы, волк и медведь, получают разные баффы, которые в итоге суммируются;

Hustle — рунное слово для оружия и брони. Первый вариант даёт мощные баффы к скорости атаки и урону с бонусом против нежити, а также увеличивает шанс на заклинание Burst of Speed. Второй вариант даёт баффы к скорости передвижения и атаки, а также вдвое снижает расход стамины;