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42 минуты назад

Грядущий патч для Diablo 2: Resurrected принесёт с собой новые рунные слова

Игромания.ру

Грядущий патч 2.6 для Diablo II: Resurrected добавит в игру восемь новых рунных слов. Новость Blizzard раскрыла через популярных стримеров и ютуберов. Сообщается, что тестирование новых рунных слов должно пройти на PTR на этой неделе.

В Diablo 2: Resurrected появятся новые рунные слова
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ground, Hearth, Temper, Bulwark и Cure — защитные рунные слова для шлемов. Каждое сосредоточено на отдельном типе защиты — на сопротивлении молнии, холоду, огню, физическому урону и яду соответственно;

Metamorphosis — рунное слово для шлемов, ориентированное на ближний бой и на друидов-оборотней. Даёт бонусы на здоровье, защиту и атаку, включая шанс на сокрушительный удар. Разные формы, волк и медведь, получают разные баффы, которые в итоге суммируются;

Hustle — рунное слово для оружия и брони. Первый вариант даёт мощные баффы к скорости атаки и урону с бонусом против нежити, а также увеличивает шанс на заклинание Burst of Speed. Второй вариант даёт баффы к скорости передвижения и атаки, а также вдвое снижает расход стамины;

Mosaic — рунное слово для Когтей, которое даёт 25% шанс на завершающие приёмы без расхода заряда. Сообщается, что бафф суммируется до 50% при использовании пары Когтей.

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