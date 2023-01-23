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1 час назад

На известном форуме запретили обсуждать Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

На известном игровом форуме ResetEra выдвинули запрет на любое обсуждение игры Hogwarts Legacy. Об этом написал один из генеральных менеджеров сайта под ником B-Dubs.

На известном форуме запретили обсуждать Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всё дело в высказываниях автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг против трансгендеров, которые она делала в 2020 году. Более того, к разработке проекта она не имеет никакого отношения, однако в Сети многие откровенно критикуют Роулинг и призывают критиковать игру.

По словам менеджера ResetEra, Роулинг пользуется своей славой и своими деньгами, полученными с продаж книг про Гарри Поттера, чтобы усугубить положение меньшинств в обществе.

«После длительного обсуждения мы пришли к решению запретить обсуждать Hogwarts Legacy. Никаких обсуждений игры не будет. Напоминаю, что пользователям нельзя оспаривать решение о запрете. Все появляющиеся публикации об игре будут удаляться».

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а позже доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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