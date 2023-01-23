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22 минуты назад

СМИ: Microsoft устроила частный концерт Стинга перед массовыми сокращениями

Игромания.ру

По данным The Wall Street Journal, перед сообщением о массовых сокращениях Microsoft оплатила частный концерт известного музыканта Стинга. Сообщается, что цена за выступление артиста составляет минимум 500 тыс долларов.

Microsoft уволила 10 000 рядовых сотрудников и устроила частный концерт Стинга для топ-менеджмента
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Концерт, который проводился в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, посетили 50 членов руководства Microsoft. А уже на следующий день компания объявила об увольнении 10 тыс сотрудников.

Решение о вынужденных сокращениях далось Microsoft нелегко — по крайней мере, так говорит глава Фил Спенсер. В письме, адресованном сотрудникам Xbox Game Studios, Спенсер отметил, что Microsoft пережила тяжёлую неделю, а увольнения, хоть они и ранят, должны пойти на пользу компании в долгосрочной перспективе.

Как сообщают СМИ, сокращения затронули сотрудников 343 Industries, Bethesda Game Studios, The Coalition и ZeniMax Media.А пока Microsoft подвергается критике за неуместный концерт Стинга, Remedy, BioWare, Blizzard и другие студии предлагают уволенным сотрудникам рабочие места.

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