Riot Games заявила о задержке патчей из-за взлома

Разработчик видеоигр Riot Games, занимающийся такими популярными проектами, как League of Legends и Valorant, сообщил о задержке патчей. Причиной изменений в графике стал взлом среды разработки, который произошёл на прошлой неделе.
О киберинциденте компания Riot Games сообщила в Twitter. Там же разработчики игр пообещали держать пользователей в курсе ситуации и сообщать о результатах внутреннего расследования, которое уже стартовало.
«На этой неделе наша среда разработки была скомпрометирована. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии. На данный момент у нас нет всей информации, однако хотим подчеркнуть, что персональные данные пользователей остаются в безопасности», — пишет Riot Games.
Представители издателя компьютерных игр отметили, что атака киберпреступников прямым образом затронула механизм выпуска патчей. Именно этим вызвана ожидаемая задержка в релизе обновлений для игровых проектов.
Напомним, что осенью прошлого года другой дистрибьютор и издатель интерактивных игр — 2K сообщил геймерам о продаже их персональных данных в Сети.