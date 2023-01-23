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6 минут назад

Социнженеры взломали разработчика игр Riot Games, сломали выпуск патчей

Anti-Malware.ru

Разработчик видеоигр Riot Games, занимающийся такими популярными проектами, как League of Legends и Valorant, сообщил о задержке патчей. Причиной изменений в графике стал взлом среды разработки, который произошёл на прошлой неделе.

Riot Games заявила о задержке патчей из-за взлома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О киберинциденте компания Riot Games сообщила в Twitter. Там же разработчики игр пообещали держать пользователей в курсе ситуации и сообщать о результатах внутреннего расследования, которое уже стартовало.

«На этой неделе наша среда разработки была скомпрометирована. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии. На данный момент у нас нет всей информации, однако хотим подчеркнуть, что персональные данные пользователей остаются в безопасности», — пишет Riot Games.

Представители издателя компьютерных игр отметили, что атака киберпреступников прямым образом затронула механизм выпуска патчей. Именно этим вызвана ожидаемая задержка в релизе обновлений для игровых проектов.

Напомним, что осенью прошлого года другой дистрибьютор и издатель интерактивных игр — 2K сообщил геймерам о продаже их персональных данных в Сети.

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