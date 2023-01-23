Riot Games заявила о задержке патчей из-за взлома

Разработчик видеоигр Riot Games, занимающийся такими популярными проектами, как League of Legends и Valorant, сообщил о задержке патчей. Причиной изменений в графике стал взлом среды разработки, который произошёл на прошлой неделе.

О киберинциденте компания Riot Games сообщила в Twitter. Там же разработчики игр пообещали держать пользователей в курсе ситуации и сообщать о результатах внутреннего расследования, которое уже стартовало.

«На этой неделе наша среда разработки была скомпрометирована. Злоумышленники использовали методы социальной инженерии. На данный момент у нас нет всей информации, однако хотим подчеркнуть, что персональные данные пользователей остаются в безопасности», — пишет Riot Games.

Представители издателя компьютерных игр отметили, что атака киберпреступников прямым образом затронула механизм выпуска патчей. Именно этим вызвана ожидаемая задержка в релизе обновлений для игровых проектов.