В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
40 минут назад

«Это больно, но необходимо». Фил Спенсер — о массовых увольнениях в Microsoft

Чемпионат.comиещё 1

Несколько часов назад глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам Microsoft письмо, в котором пояснил ситуацию с массовыми сокращениями в компании. Копия письма попала к изданию Kotaku, и оно раскрыло его содержание.

«Это больно, но необходимо»: глава Xbox — о сокращениях в Microsoft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спенсер в письме отметил, что происходящие события в данный момент сложные. Принять решение об увольнении такого количества человек было «больно», но необходимо.

«Я уверен в нашем будущем и горжусь тем, что являюсь частью этой команды, но также осознаю, что это сложное время, и я хочу поблагодарить вас за всё, что вы для нас делаете».

Напомним, несколько дней назад Microsoft сократила около 10 тыс. сотрудников. Под удар попали и работники игровых подразделений корпорации, включая 343 Industries, работавшей над Halo.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители