Продажи ремейка The Last of Us в британской рознице выросли на 238%

FIFA 23, продажи которой упали на 21%, опустилась на вторую строчку. Закрывает топ-3 God of War: Ragnarok, чьи продажи также упали — на 26%. На четвёртом месте в чарте расположилась Mario Kart 8: Deluxe с ростом продаж на 3%, а пятое место досталось Call of Duty: Modern Warfare II — её продажи упали на 29%.

Огромный рост продаж на прошедшей неделе продемонстрировала The Last of Us: Part I — на 238%. Ремейк вернулся в чарт и расположился на 20-м месте. Похоже, что спрос на игру возрос благодаря премьере одноимённого сериала HBO.