В сеть слили ещё четыре часа ремейка Dead Space

После утечки первых двух часов ремейка Dead Space в сеть слили ещё четыре часа геймплея — на французском, как и в прошлый раз.
Те, кому не терпится продолжить обновлённое приключение вместе с обновлённым Айзеком, могут посмотреть четырёхчасовое видео ниже. Остальные могут дождаться официального релиза игры, который состоится совсем скоро, 27 января.
Ремейк Dead Space появится на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Проект получился настолько страшным и атмосферным, что пугает даже своих разработчиков. Известно, что в нём будет «Новая игра+» и понятная карта, два графических режимах на консолях, а также альтернативная концовка.
На прошлой неделе издание IGN опубликовало финальное превью ремейка Dead Space. Похоже, что игра вряд ли окажется столь важным и преобразующим проектом, как, например, ремейк Resident Evil 2.