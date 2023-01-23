В сеть слили ещё четыре часа ремейка Dead Space

После утечки первых двух часов ремейка Dead Space в сеть слили ещё четыре часа геймплея — на французском, как и в прошлый раз.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Те, кому не терпится продолжить обновлённое приключение вместе с обновлённым Айзеком, могут посмотреть четырёхчасовое видео ниже. Остальные могут дождаться официального релиза игры, который состоится совсем скоро, 27 января.

Ремейк Dead Space появится на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Проект получился настолько страшным и атмосферным, что пугает даже своих разработчиков. Известно, что в нём будет «Новая игра+» и понятная карта, два графических режимах на консолях, а также альтернативная концовка.