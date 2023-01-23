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20 минут назад

В сеть слили ещё четыре часа ремейка Dead Space

Игромания.ру

После утечки первых двух часов ремейка Dead Space в сеть слили ещё четыре часа геймплея — на французском, как и в прошлый раз.

В сеть слили ещё четыре часа ремейка Dead Space
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Те, кому не терпится продолжить обновлённое приключение вместе с обновлённым Айзеком, могут посмотреть четырёхчасовое видео ниже. Остальные могут дождаться официального релиза игры, который состоится совсем скоро, 27 января.

Ремейк Dead Space появится на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Проект получился настолько страшным и атмосферным, что пугает даже своих разработчиков. Известно, что в нём будет «Новая игра+» и понятная карта, два графических режимах на консолях, а также альтернативная концовка.

На прошлой неделе издание IGN опубликовало финальное превью ремейка Dead Space. Похоже, что игра вряд ли окажется столь важным и преобразующим проектом, как, например, ремейк Resident Evil 2.

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