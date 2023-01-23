«Человек-паук 2» Insomniac обещает быть масштабной игрой

Актёр Юрий Ловенталь, воплотивший образ Питера Паркера в «Человеке-пауке» 2018 года, рассказал о масштабах сиквела и о том, что работа над ним всё ещё ведётся.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Ловенталя, «Человек-паук 2» — это действительно масштабная и потрясающая игра. Сам он ещё не закончил работать над ней, но Insomniac Games уверена в запланированной дате релиза. Актёр также отметил, что разработчикам удалось сделать проект, который не уступает их предыдущим играм про известного супергероя.