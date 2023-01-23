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10 минут назад

Работа ещё идёт: «Человек-паук 2» Insomniac обещает быть масштабной игрой

Игромания.ру

Актёр Юрий Ловенталь, воплотивший образ Питера Паркера в «Человеке-пауке» 2018 года, рассказал о масштабах сиквела и о том, что работа над ним всё ещё ведётся.

«Человек-паук 2» Insomniac обещает быть масштабной игрой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Ловенталя, «Человек-паук 2» — это действительно масштабная и потрясающая игра. Сам он ещё не закончил работать над ней, но Insomniac Games уверена в запланированной дате релиза. Актёр также отметил, что разработчикам удалось сделать проект, который не уступает их предыдущим играм про известного супергероя.

«Человек-паук 2» должен выйти этой осенью на PlayStation 5. Напомним, что сиквел станет продолжением «Человека-паука» 2018 года и последовавшего за ним «Майлза Моралеса». В продолжении мы увидим не только двух Паучков, но и Венома.

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