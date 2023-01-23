Решена одна из главных проблем консоли Nintendo Switch

Компания Gulikit представила сменные стики для Nintendo Switch, которые призваны решить одну из самых раздражающих проблем портативной консоли. Об этом сообщает портал The Verge.

Речь идет о так называемом дрифте фирменных стиков Joy-Con — они иногда неправильно считывают действия игрока и срабатывают даже без касания. Проблема была выявлена вскоре после выхода консоли в 2017 году, но до сих пор оставалась не решенной производителем.

В итоге ей занялась сторонняя компания. Сменные стики от Gulikit обладают магнитными датчиками на основе эффекта Холла, что предотвращает их дрифт. Новинка уже продается в интернет-магазине Amazon по цене в $29,70 (около 2 тыс. руб.). Как отмечает The Verge, разработка Gulikit поможет положить конец постоянному ремонту оригинальных Joy-Con.