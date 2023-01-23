Движение трамваев на улице Радио восстановлено

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33 минуты назад

Один из «архитекторов» вселенной Mass Effect покинул Bioware

Игромания.руиещё 1

Мак Уолтерс, один из авторов вселенной Mass Effect, покинул студию Bioware после 19 лет работы в её стенах.

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Фото: Игромания.руИгромания.ру

Уолтерс работал в качестве сценариста над оригинальной трилогией, заняв ведущую роль в этом направлении при создании второй и третьей частей. Ещё он выступал творческим директором Mass Effect: Andromeda и директором Mass Effect: Legendary Edition. Кроме того, писатель создал различные комиксы по вселенной, которые выходили под эгидой издательства Dark Horse.

Вне Mass Effect Уолтерс занимался Jade Empire (сценарист), Anthem (нарративный директор) и следующей частью Dragon Age (директор по производству).

Автор подтвердил свой уход, который состоялся ещё в конце 2022-го, отметив, что «новый год приносит новые приключения». Уолтерс признался, что решение покинуть Bioware далось ему тяжело, поскольку он получил невероятный опыт в студии. Напоследок он поблагодарил своих коллег, заодно пожелав дальнейших успехов самой студии.

Ранее, кстати, геймдиректор новой Mass Effect намекнул, что в этом году могут раскрыть какие-то детали о грядущей игре.Мак Уолтерс

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