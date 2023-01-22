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45 минут назад

Видео: в Genshin Impact уже отмечают Праздник морских фонарей

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HoYoverse презентовала видео, посвящённое Празднику морских фонарей, который уже идёт в рамках ивента «Ночная гармония струн» в игре Genshin Impact. Событие предлагает игрокам новую сюжетную ветку, различные мини-игры и возможностью добавить в отряд любого четырёхзвёздного героя из Ли Юэ.

Видео: в Genshin Impact уже отмечают Праздник морских фонарей
Фото: HOYOVERSEHOYOVERSE

Небо осветили тысячи огоньков, в одном мгновении слились тысячи сновидений. Пусть этот сон длится вечно, и мы однажды соберёмся вновь.

Ивент уже в самом разгаре, а завершится он 6 февраля. В нём могут принять участие все пользователи всех платформ, на которых доступна Genshin Impact.

18 января клиент онлайн-игры Genshin Impact был обновлён до версии 3.4. Большой патч добавил двух персонажей, новую область на карте и оружие, а также серию игровых событий. Часть контента доступна пользователям уже сейчас, остальное будет открываться по ходу шестинедельного патча до 1 марта.

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