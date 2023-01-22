В игре по «Звёздным войнам» от Respawn может быть мультиплеер

Одна из доступных вакансий в Respawn может намекать на присутствие мультиплеера в их новом шутере от первого лица по «Звёздным войнам».
В студию авторов Titanfall и Apex Legends сейчас разыскивают старшего инженера-программиста, причём в описании упоминается, что у него желателен опыт работы над мультиплеерными проектами. При этом в прошлом предполагалось, что проект будет рассчитан на одиночное прохождение — но, возможно, у него добавят отдельные сетевые режимы. В теории их могут включить и после релиза.
Деталей о самом шутере, чей анонс состоялся в прошлом году, пока мало, хотя известно, что игру создают с помощью Unreal Engine 5. Ближайшим проектом студии в популярной вселенной при этом станет Star Wars Jedi: Survivor. Кроме того, Respawn ещё выступит продюсером стратегии по миру Джорджа Лукаса от авторов серии XCOM.
Релиз Star Wars Jedi: Survivor намечен на 17 марта для PC, PS5 и Xbox Series. Недавно исполнитель главной роли Камерон Монахэн похвалил сериал по The Last of Us и добавил, что с его помощью знаменитое «проклятие игровых адаптаций» было снято.