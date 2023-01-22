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3 часа назад

В игре по «Звёздным войнам» от Respawn может быть мультиплеер

Игромания.ру

Одна из доступных вакансий в Respawn может намекать на присутствие мультиплеера в их новом шутере от первого лица по «Звёздным войнам».

В игре по «Звёздным войнам» от Respawn может быть мультиплеер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В студию авторов Titanfall и Apex Legends сейчас разыскивают старшего инженера-программиста, причём в описании упоминается, что у него желателен опыт работы над мультиплеерными проектами. При этом в прошлом предполагалось, что проект будет рассчитан на одиночное прохождение — но, возможно, у него добавят отдельные сетевые режимы. В теории их могут включить и после релиза.

Деталей о самом шутере, чей анонс состоялся в прошлом году, пока мало, хотя известно, что игру создают с помощью Unreal Engine 5. Ближайшим проектом студии в популярной вселенной при этом станет Star Wars Jedi: Survivor. Кроме того, Respawn ещё выступит продюсером стратегии по миру Джорджа Лукаса от авторов серии XCOM.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor намечен на 17 марта для PC, PS5 и Xbox Series. Недавно исполнитель главной роли Камерон Монахэн похвалил сериал по The Last of Us и добавил, что с его помощью знаменитое «проклятие игровых адаптаций» было снято.

Игры,Джордж Лукас,
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