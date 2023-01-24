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56 минут назад

Insider Gaming: хакеры научились забирать виртуальные доллары игроков в GTA Online

Газета.Ruиещё 1

Игроки ПК-версии онлайн-проекта GTA Online оказались под угрозой потери личных данных и заработанных внутри игры миллионов долларов из-за мощных атак хакеров. Об этом сообщает портал Insider Gaming.

В GTA Online хакеры научились забирать у игроков деньги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Игрокам активно советуют даже не заходить в GTA Online. По мере распространения различных методов взлома игра с «частичным удаленным выполнением кода» появляются меню модов, которые позволяют мошенникам манипулировать несколькими ключевыми аспектами игры», — говорится в статье.

Например, один из новых эксплойтов позволяет злоумышленникам манипулировать внутриигровой статистикой, в том числе забрать все виртуальные деньги, которые в GTA Online оформлены как доллары США. Также геймерам может грозить бан или удаления аккаунта от хакеров.

По версии журналистов, новая волна взломов оказалась особенно острой, а одной из причин повышенной активности стала утечка исходного кода GTA 5 в 2022 году. Согласно неофициальной информации, Rockstar работает над решением проблемы, однако официальных заявлений пока сделано не было.

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