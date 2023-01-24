В GTA Online хакеры научились забирать у игроков деньги

Игроки ПК-версии онлайн-проекта GTA Online оказались под угрозой потери личных данных и заработанных внутри игры миллионов долларов из-за мощных атак хакеров. Об этом сообщает портал Insider Gaming.

«Игрокам активно советуют даже не заходить в GTA Online. По мере распространения различных методов взлома игра с «частичным удаленным выполнением кода» появляются меню модов, которые позволяют мошенникам манипулировать несколькими ключевыми аспектами игры», — говорится в статье.

Например, один из новых эксплойтов позволяет злоумышленникам манипулировать внутриигровой статистикой, в том числе забрать все виртуальные деньги, которые в GTA Online оформлены как доллары США. Также геймерам может грозить бан или удаления аккаунта от хакеров.