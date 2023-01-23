Стали известны системные требования ремейка Like a Dragon: Ishin!

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! опубликовали в Steam официальные системные требования игры. Напомним, что проект создавался не на внутреннем движке студии, Dragon Engine, а на Unreal Engine 4.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Минимальные

Процессор — Intel Core i5-3470, 3.2 Ггц или AMD Ryzen 3 1200, 3.1 Ггц;

Видеокарта — NVIDIA GTX 960, 2 ГБ или AMD Radeon RX 460, 2 ГБ;

Оперативная память — 8 ГБ;

Свободное место — 60 ГБ.

Рекомендуемые

Процессор — Intel Core i7-4790, 3.6 Ггц или AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ггц;

Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56, 8 ГБ;

Оперативная память — 8 ГБ;

Свободное место — 60 ГБ.

Кроме того, Ryu Ga Gotoku опубликовала свежий ролик, посвящённый различным мини-играм, которые появятся в ремейке Like a Dragon: Ishin!. Игроки смогут провести время за распитием спиртных напитков, рыбалкой, куриными гонками и другими увлекательными развлечениями.