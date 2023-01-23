Стали известны системные требования ремейка Like a Dragon: Ishin!

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! опубликовали в Steam официальные системные требования игры. Напомним, что проект создавался не на внутреннем движке студии, Dragon Engine, а на Unreal Engine 4.
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Кроме того, Ryu Ga Gotoku опубликовала свежий ролик, посвящённый различным мини-играм, которые появятся в ремейке Like a Dragon: Ishin!. Игроки смогут провести время за распитием спиртных напитков, рыбалкой, куриными гонками и другими увлекательными развлечениями.
Релиз Like a Dragon: Ishin! намечен на 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC — предзаказавшие получат бонусы и ранний доступ (17 февраля). В прошлом стало известно, что в ремейке будет только японская озвучка, а недавно разработчики показали небольшой ролик, посвящённый одной из дополнительных историй проекта.