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7 минут назад

Стали известны системные требования ремейка Like a Dragon: Ishin!

Игромания.руиещё 1

Разработчики ремейка Like a Dragon: Ishin! опубликовали в Steam официальные системные требования игры. Напомним, что проект создавался не на внутреннем движке студии, Dragon Engine, а на Unreal Engine 4.

Стали известны системные требования ремейка Like a Dragon: Ishin!
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Минимальные

  • Процессор — Intel Core i5-3470, 3.2 Ггц или AMD Ryzen 3 1200, 3.1 Ггц;
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 960, 2 ГБ или AMD Radeon RX 460, 2 ГБ;
  • Оперативная память — 8 ГБ;
  • Свободное место — 60 ГБ.

Рекомендуемые

  • Процессор — Intel Core i7-4790, 3.6 Ггц или AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ггц;
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 ГБ или AMD Radeon RX Vega 56, 8 ГБ;
  • Оперативная память — 8 ГБ;
  • Свободное место — 60 ГБ.

Кроме того, Ryu Ga Gotoku опубликовала свежий ролик, посвящённый различным мини-играм, которые появятся в ремейке Like a Dragon: Ishin!. Игроки смогут провести время за распитием спиртных напитков, рыбалкой, куриными гонками и другими увлекательными развлечениями.

Релиз Like a Dragon: Ishin! намечен на 21 февраля для PlayStation, Xbox и PC — предзаказавшие получат бонусы и ранний доступ (17 февраля). В прошлом стало известно, что в ремейке будет только японская озвучка, а недавно разработчики показали небольшой ролик, посвящённый одной из дополнительных историй проекта.

Игры,Intel,
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