Игрокам советуют не заходить в GTA Online из-за усиления хакерских атак

В последние пару дней PC-версия GTA Online подверглась особенно мощным атакам хакеров — из-за них пользователям и вовсе советуют на время воздержаться от игры.
В частности, новый эскплойт позволяет злоумышленникам манипулировать внутриигровой статистикой (к примеру, забрать все виртуальные деньги), забанить или удалить аккаунт и даже украсть личные данные игрока с его PC.
Проблема с хакерами всегда была актуальной для GTA Online, однако новая волна взломов оказалась особенно острой. Предполагается, что одной из причин повышенной активности хакеров стала утечка исходного кода GTA 5 в прошлом году.
По данным инсайдера TezFunz2, Rockstar уже вовсю работает над решением проблемы, однако никаких официальных заявлений пока не прозвучало. При этом уже появились небольшие пути для исправления ситуации — так, если аккаунт был «испорчен», игрокам советуют удалить папку Rockstar Games из документов и заново скачать игру.
Недавно, кстати, в самой GTA Online появился торговец высококачественным оружием, который перемещается по карте на фургоне. Пользователей обновление, правда, не особо порадовало, поскольку показалось слишком мелким.