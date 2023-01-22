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1 час назад

Игрокам советуют не заходить в GTA Online из-за усиления хакерских атак

Игромания.ру

В последние пару дней PC-версия GTA Online подверглась особенно мощным атакам хакеров — из-за них пользователям и вовсе советуют на время воздержаться от игры.

Игрокам советуют не заходить в GTA Online из-за усиления хакерских атак
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В частности, новый эскплойт позволяет злоумышленникам манипулировать внутриигровой статистикой (к примеру, забрать все виртуальные деньги), забанить или удалить аккаунт и даже украсть личные данные игрока с его PC.

Проблема с хакерами всегда была актуальной для GTA Online, однако новая волна взломов оказалась особенно острой. Предполагается, что одной из причин повышенной активности хакеров стала утечка исходного кода GTA 5 в прошлом году.

По данным инсайдера TezFunz2, Rockstar уже вовсю работает над решением проблемы, однако никаких официальных заявлений пока не прозвучало. При этом уже появились небольшие пути для исправления ситуации — так, если аккаунт был «испорчен», игрокам советуют удалить папку Rockstar Games из документов и заново скачать игру.

Недавно, кстати, в самой GTA Online появился торговец высококачественным оружием, который перемещается по карте на фургоне. Пользователей обновление, правда, не особо порадовало, поскольку показалось слишком мелким.

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