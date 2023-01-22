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2 часа назад

Инсайдер: анонс новой Tomb Raider состоится уже в этом году

Игромания.ру

Издание Exputer сообщает, что полноценный анонс новой части Tomb Raider должен состояться уже в этом году.

Инсайдер: анонс новой Tomb Raider состоится уже в этом году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Информация появилась в рамках отчёта по «Мстителям», работу над которыми Crystal Dynamics окончательно прекратит 30 сентября. Причём финальное обновление игра и вовсе получит уже 31 марта — но сервера пока отключать не планируют.

Авторы полноценно сосредоточатся на создании новых приключений Лары Крофт как раз после завершения работы над «Мстителями». Это же касается и перезапуска Perfect Dark, хотя эта игра якобы столкнулась с определёнными «трудностями», а её релиз состоится уже после следующей Tomb Raider.

Известно, что новую игру про Лару создают на движке Unreal Engine 5, а ещё в сети появлялись детали о сюжете, который якобы снова будет драматичным, но с фантастическими элементами. Последние детали авторы, впрочем, не подтвердили.

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