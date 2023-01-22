343 Industries продолжит заниматься серией Halo

Глава 343 Industries Пьер Хинце развеял недавние слухи, в которых упоминалось, что новыми играми серии Halo будут заниматься другие студии.

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Об этом в прошлом сообщил инсайдер под ником Bathrobe Spartan — по его словам, причиной такого решения Microsoft стали слабые показатели Halo Infinite, которая не оправдала ожиданий. Ещё он добавлял, что 343 Industries превратится в своеобразного куратора франшизы.

В коротком заявлении Хинце отметил, что авторы из 343 Industries продолжат заниматься разработкой Halo «сейчас и в будущем», причём речь касается не только сюжетной составляющей, но и мультиплеера с другими известными элементами серии. Дополнительных деталей о потенциальных планах, правда, не огласили.

Не были прокомментированы и слухи о том, что несколько DLC для сюжетной кампании Infinite отменили из-за трудностей создания одиночного контента (и его низкой выгоде). Предполагалось, что такое решение и могло послужить причиной ухода Джозефа Стейтена, который отвечал за эти проекты.При этом авторы Infinite, похоже, всё ещё планируют развивать мультиплеер своего детища, добавив в будущем новые сезоны, пропуски с контентом и режим Tatanka.