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3 часа назад

343 Industries всё-таки продолжит заниматься серией Halo

Игромания.ру

Глава 343 Industries Пьер Хинце развеял недавние слухи, в которых упоминалось, что новыми играми серии Halo будут заниматься другие студии.

343 Industries продолжит заниматься серией Halo
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом в прошлом сообщил инсайдер под ником Bathrobe Spartan — по его словам, причиной такого решения Microsoft стали слабые показатели Halo Infinite, которая не оправдала ожиданий. Ещё он добавлял, что 343 Industries превратится в своеобразного куратора франшизы.

В коротком заявлении Хинце отметил, что авторы из 343 Industries продолжат заниматься разработкой Halo «сейчас и в будущем», причём речь касается не только сюжетной составляющей, но и мультиплеера с другими известными элементами серии. Дополнительных деталей о потенциальных планах, правда, не огласили.

Не были прокомментированы и слухи о том, что несколько DLC для сюжетной кампании Infinite отменили из-за трудностей создания одиночного контента (и его низкой выгоде). Предполагалось, что такое решение и могло послужить причиной ухода Джозефа Стейтена, который отвечал за эти проекты.При этом авторы Infinite, похоже, всё ещё планируют развивать мультиплеер своего детища, добавив в будущем новые сезоны, пропуски с контентом и режим Tatanka.

В прошлом 343 Industries успела лишиться многих своих сотрудников, включая и основательницу. Кроме того, увольнения внутри игрового направления Microsoft, по данным СМИ, особенно сильно ударили как раз по этой студии.

Игры,Microsoft,
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