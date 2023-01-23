Названы лидеры топа продаж Steam

Подоспели свежие данные о продажах в Steam. Лидером в очередной раз стал Steam Deck, а среди игр в лидерах остаются предзаказы «Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен в мире «Гарри Поттера» явно собирается стать очень громким релизом.