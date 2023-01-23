Названы лидеры топа продаж Steam

Подоспели свежие данные о продажах в Steam. Лидером в очередной раз стал Steam Deck, а среди игр в лидерах остаются предзаказы «Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен в мире «Гарри Поттера» явно собирается стать очень громким релизом.
Следом за ним идут Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. А следующие новинки расположились на восьмом и девятом местах — это неудачный сборник GTA: The Definitive Edition и свежая ПК-версия Persona 3 Portable. Замыкает тройку ещё одно издание Red Dead Redemption 2.
Чарт продаж Steam с 16 по 22 января: