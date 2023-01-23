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12 минут назад

«Хогвартс», Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 захватили топ продаж Steam

Чемпионат.comиещё 1

Подоспели свежие данные о продажах в Steam. Лидером в очередной раз стал Steam Deck, а среди игр в лидерах остаются предзаказы «Хогвартс: Наследие» — ролевой экшен в мире «Гарри Поттера» явно собирается стать очень громким релизом.

Названы лидеры топа продаж Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Следом за ним идут Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. А следующие новинки расположились на восьмом и девятом местах — это неудачный сборник GTA: The Definitive Edition и свежая ПК-версия Persona 3 Portable. Замыкает тройку ещё одно издание Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж Steam с 16 по 22 января:

  • Steam Deck
  • Hogwarts Legacy (предзаказ)
  • Cyberpunk 2077
  • Red Dead Redemption 2
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Elden Ring
  • Grand Theft Auto 5
  • Grand Theft Auto: The Definitive Edition (новинка)
  • Persona 3 Portable (новинка)
  • Red Dead Redemption 2.
Игры,Гарри Поттер,
18+
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