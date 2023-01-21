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58 минут назад

Blizzard, вероятно, планирует «мягкий перезапуск» Warcraft 3 Reforged

Игромания.ру

Как сообщают игроки, на днях Blizzard провела выборочный опрос, посвящённый скандальному ремейку Warcraft III: Reforged. И он наводит на мысли о том, что компания собирается доработать обновлённую версию культовой стратегии, наконец выполнив свои ранние обещания.

Blizzard, вероятно, планирует «мягкий перезапуск» Warcraft 3 Reforged
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В опросе разработчики интересуются, играли ли респонденты в оригинальную Warcraft III и версию Reforged, интересны ли им различные особенности ремейка и почему они решили отказаться от Reforged (в вариантах ответа — игра изменилась относительно оригинала, из неё пропали нужные функции, игра выглядит слишком старой).

Помимо этого, игроков попросили высказать мнение относительно «мягкого перезапуска» Warcraft III: Reforged. Для этого обновления предлагается сохранить ключевые особенности оригинала в отношении рейтинговых игр и пользовательских кампаний, но добавить новшества в виде улучшений графики и кампании, переработки меню, а также сокращения дистрибутива.

Как мы помним, конечный результат переработки Warcraft III не особо соответствовал анонсу, сделанному на Blizzcon 2018. Практически во всех аспектах Reforged уступала оригиналу, а в целом проект выглядел устаревшим. Компания принесла извинения и пообещала развивать и улучшать игру в течение долгого времени.

Однако на днях Blizzard объявила, что поддержка Warcraft III: Reforged прекращена. Таким образом, «долгое время» заняло около двух лет. Но остановка работы объяснима, если компания решила перезапустить проект.

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