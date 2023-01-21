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1 час назад

Blizzard думает о перезапуске Warcraft 3: Reforged

Чемпионат.com

Недавно Blizzard провела опрос, посвящённый стратегии Warcraft 3: Reforged. В нём издатель решил узнать, как пользователи относятся к идее «мягкого перезапуска» игры с некоторыми геймплейными изменениями. Авторы хотят оставить в переосмыслении главные достоинства оригинальной Warcraft 3, но разбавить их новыми «фишками».

Blizzard думает о перезапуске Warcraft 3: Reforged
Фото: BLIZZARD ENTERTAINMENTBLIZZARD ENTERTAINMENT

Концепция «мягкого перезапуска» Warcraft 3: Reforged

Возможные улучшения Reforged

Обновлённый арт-дизайн, не изменяющий визуальному стилю оригинальной игры.

Переработанный интерфейс.

Улучшения кампании.

Переработанное окружение.

Уменьшение веса игры.

Особенности оригинальной Warcraft 3

Рейтинговый режим.

Таблицы лидеров.

Профили игроков.

Кланы.

Турниры.

Пользовательские кампании.

Blizzard уточнила у аудитории, насколько им интересна идея перезапуска стратегии. На что многие фанаты ответили, что они хотят полноценный и качественный ремастер Warcraft 3.

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