Blizzard думает о перезапуске Warcraft 3: Reforged

Недавно Blizzard провела опрос, посвящённый стратегии Warcraft 3: Reforged. В нём издатель решил узнать, как пользователи относятся к идее «мягкого перезапуска» игры с некоторыми геймплейными изменениями. Авторы хотят оставить в переосмыслении главные достоинства оригинальной Warcraft 3, но разбавить их новыми «фишками».
Возможные улучшения Reforged
Обновлённый арт-дизайн, не изменяющий визуальному стилю оригинальной игры.
Переработанный интерфейс.
Улучшения кампании.
Переработанное окружение.
Уменьшение веса игры.
Особенности оригинальной Warcraft 3
Рейтинговый режим.
Таблицы лидеров.
Профили игроков.
Кланы.
Турниры.
Пользовательские кампании.
Blizzard уточнила у аудитории, насколько им интересна идея перезапуска стратегии. На что многие фанаты ответили, что они хотят полноценный и качественный ремастер Warcraft 3.