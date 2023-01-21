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51 минуту назад

Финальное обновление Marvel’s Avengers выпустят 31 марта

Игромания.ру

Слухи подтвердились: студия Crystal Dynamics объявила о скором прекращении поддержки Marvel’s Avengers. Официально она завершится 30 сентября, но финальное обновление выпустят 31 марта. Сервера продолжат работу даже после остановки работы над игрой, о их отключении разработчики пока не сообщают.

Названа дата выхода финального обновления Marvel’s Avengers
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Последним контентным обновлением останется патч 2.7, который добавил Зимнего Солдата и Лабораторию клонирования. В марте в обновлении 2.8 будут сделаны окончательные правки баланса. Одновременно разработчики отключат игровой магазин, а имеющиеся кредиты автоматически конвертируют в игровые ресурсы.

В качестве благодарности сообществу весь ассортимент игрового магазина после 31 марта станет бесплатным, и игроки получат доступ ко всем вариантам эмоций, скинов, баннеров и прочей косметики. Не изменится ничего только для предметов, которые зарабатываются игровыми способами. Возвраты средств студия не планирует.

Цифровые продажи игры будут остановлены 30 сентября 2023 года, но коробочные версии продолжат продаваться, пока их запас не иссякнет. Что же до Человека-паука, то с ним всё по-старому: герой до самого конца останется верным платформе PlayStation.

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