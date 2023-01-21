Названа дата выхода финального обновления Marvel’s Avengers

Слухи подтвердились: студия Crystal Dynamics объявила о скором прекращении поддержки Marvel’s Avengers. Официально она завершится 30 сентября, но финальное обновление выпустят 31 марта. Сервера продолжат работу даже после остановки работы над игрой, о их отключении разработчики пока не сообщают.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Последним контентным обновлением останется патч 2.7, который добавил Зимнего Солдата и Лабораторию клонирования. В марте в обновлении 2.8 будут сделаны окончательные правки баланса. Одновременно разработчики отключат игровой магазин, а имеющиеся кредиты автоматически конвертируют в игровые ресурсы.

В качестве благодарности сообществу весь ассортимент игрового магазина после 31 марта станет бесплатным, и игроки получат доступ ко всем вариантам эмоций, скинов, баннеров и прочей косметики. Не изменится ничего только для предметов, которые зарабатываются игровыми способами. Возвраты средств студия не планирует.