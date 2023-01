Взбалмошный Дэдпул прибудет в Marvel's Midnight Suns

2K и Firaxis Games назначили дату выхода дополнения The Good, The Bad, and The Undead для тактической Marvel’s Midnight Suns. Оно выходит 26 января, благодаря ему в игру прибудет харизматичный и болтливый наёмник Дэдпул, у которого в распоряжении будет более 10 уникальных способностей.