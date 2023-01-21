Глава Obsidian заявил о желании сделать новую Fallout

«На данный момент мы над ней не работаем, нам хватает Avowed, Grounded и Outer Worlds 2. Я не знаю, когда мы начнем говорить о новых играх, возможно, в конце 2023 года. Мы просто посмотрим, что произойдет. Это лучший способ сказать об этом. Ни в планах, ни на бумагах об этом ничего не сказано. Но я останусь при своём мнении. Я бы очень хотел сделать ещё одну Fallout, прежде чем уйду на пенсию».