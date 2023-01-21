Глава Obsidian заявил о желании сделать новую Fallout

Obsidian Entertainment официально работает над Avowed и Outer Worlds 2, и дорабатывает Grounded. Но можно подозревать, что разработчики в будущем вернутся к серии Fallout, поскольку слова Фергюса Уркхарта звучат вполне определенно.
Руководство Obsidian Entertainment до сих пор не говорило о потенциальной игре, но Фергюс Уркхарт в интервью подтвердил, что хочет создать ещё одну Fallout до своего ухода на пенсию:
«На данный момент мы над ней не работаем, нам хватает Avowed, Grounded и Outer Worlds 2. Я не знаю, когда мы начнем говорить о новых играх, возможно, в конце 2023 года. Мы просто посмотрим, что произойдет. Это лучший способ сказать об этом. Ни в планах, ни на бумагах об этом ничего не сказано. Но я останусь при своём мнении. Я бы очень хотел сделать ещё одну Fallout, прежде чем уйду на пенсию».
Возможно, Уркхарт пока не может официально объявить ничего конкретного, но он закинул наживку, которая наверняка привлечёт внимание фанатов Fallout: New Vegas.