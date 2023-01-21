От игры «Мстители» откажутся

Crystal Dynamics решила прекратить поддержку игры «Мстители». Компания подтвердила планы по сворачиванию проекта, отметив, что после сентября для проекта даже не будут выпускаться патчи для исправления ошибок и багов.

Фото: CRYSTAN DYNAMICS CRYSTAN DYNAMICS

Последнее обновление с новым контентом выйдет 31 марта — тогда же весь ассортимент внутриигрового магазина сделают полностью бесплатным. В игре больше ничего нельзя будет приобрести. Вместе с этим патч внесёт значимые изменения, которые должны сократить время гринда и усилить старых героев.