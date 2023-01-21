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32 минуты назад

От игры «Мстители» откажутся

Чемпионат.com

Crystal Dynamics решила прекратить поддержку игры «Мстители». Компания подтвердила планы по сворачиванию проекта, отметив, что после сентября для проекта даже не будут выпускаться патчи для исправления ошибок и багов.

От игры «Мстители» откажутся
Фото: CRYSTAN DYNAMICSCRYSTAN DYNAMICS

Последнее обновление с новым контентом выйдет 31 марта — тогда же весь ассортимент внутриигрового магазина сделают полностью бесплатным. В игре больше ничего нельзя будет приобрести. Вместе с этим патч внесёт значимые изменения, которые должны сократить время гринда и усилить старых героев.

«Мстители» были попыткой Square Enix найти применением своим западным студиям, однако проект провалился — вместо сюжетной кооперативной игры фанаты получили сервис, который был плохо продуман. Продажи оказались низкими, но какая-никакая поддержка у проекта была.

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