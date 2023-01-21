Американские морпехи научились обманывать ИИ с помощью видеоигры

В США рассказали историю о том, как восьмерым морпехам удалось обмануть робота во время учений с помощью трюка из видеоигры Metal Gear Solid.

Фото: Mavink.com Mavink.com

В этой игре есть уловка, когда протагонист может замаскироваться с помощью пустой коробки. Персонаж накрывается коробкой и движется под ней, оставаясь незамеченным.