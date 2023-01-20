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45 минут назад

VK Play назвала самые популярные игры на новогодние праздники

Игромания.ру

На новогодних праздниках в VK Play самыми популярными были игры Perfect World и Lost Ark. А на сервисе VK Play Cloud лидерами стали World Of Warships, Perfect World, Skyforge.

VK Play назвала самые популярные игры на новогодние праздники
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, стало известно, что большинство геймеров VK Play Cloud и Игрового центра VK Play играют лишь в одну игру в день. Так поступает 81% и 96% пользователей соответственно.

Игровое время во время январских каникул увеличилось на 10% в VK Play и на 19% в VK Play Cloud. Также отмечается, что в первую неделю нового года на 24% возросло количество геймеров, играющих по 4-6 часов в день. На 43% и 68% стало больше тех, кто играет по 7-10 часов и более 10 часов соответственно.

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