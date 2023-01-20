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1 час назад

Хоррор Fort Solis с Троем Бейкером и Роджером Кларком выйдет на PC летом

Игромания.ру

Впечатляющий хоррор Fort Solis от студий Fallen Leaf и Black Drakkar Games поступит в продажу на PC уже этим летом. Об этом разработчики сообщили на страничке игры в Steam одновременно с демонстрацией нового постера.

Хоррор Fort Solis выйдет на PC летом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главные роли в ужастике достались Трою Бейкеру, известному по ролям Джоэла в The Last of Us и Букера ДеВитта в BioShock: Infinite, а также Роджеру Кларку, сыгравшему Артура Моргана в Red Dead Redemption 2.

Игроку предстоит взять на себя роль инженера Джека Лири (Кларк), очутившегося на шахтёрском предприятии на Марсе. Изучая станцию «Форт Солис», герой исследует бункеры и лаборатории, жилые помещения и опасную поверхность красной планеты, находя подсказки, которые должны помочь понять причины пропажи шахтёров.

Игра создаётся на базе движка Unreal Engine 5 и делает огромную ставку на визуальную составляющую, атмосферу и погружение. Разработчики обещают драматичную историю и твёрдую научно-фантастическую основу, а также полное отсутствие интерфейса, загрузочных экранов и монтажных склеек.

Кроме того, авторы игры продемонстрировали подборку новых скриншотов Fort Solis.

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