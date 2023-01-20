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1 час назад

Ubisoft раздаёт Rayman Raving Rabbids на PC, но не всем

Игромания.руиещё 1

Поклонники безумных приключений могут забрать в Ubisoft Store новый подарок. Rayman Raving Rabbids в честь распродажи, приуроченной к Лунному Новому году, доступна бесплатно на PC до 23 января. Впрочем, эта возможность открывается не во всех регионах мира. Российские игроки, как и стоило ожидать, не смогут воспользоваться предложением.

Ubisoft раздаёт Rayman Raving Rabbids на PC, но не всем
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Rayman Raving Rabbids вышла в 2006 году. Первое появление культовых героев Ubisoft доступно на РС, мобильных устройствах, а также ряде консолей наподобие Nintendo Wii, PlayStation 2 и Xbox 360. В игре нам предстоит помогать талисману Ubisoft, похищенному вспыльчивыми кроликами из космоса, проходить безумные испытания, а на досуге учить кроликов танцевать.

Игроки могут воспользоваться ещё одним предложением Ubisoft, на этот раз доступным всем. До 26 января становится бесплатной полная версия знаменитой онлайновой карточной игры Uno. При этом достигнутый прогресс сохранится при условии покупки.

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