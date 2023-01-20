Ubisoft раздаёт Rayman Raving Rabbids на PC, но не всем

Поклонники безумных приключений могут забрать в Ubisoft Store новый подарок. Rayman Raving Rabbids в честь распродажи, приуроченной к Лунному Новому году, доступна бесплатно на PC до 23 января. Впрочем, эта возможность открывается не во всех регионах мира. Российские игроки, как и стоило ожидать, не смогут воспользоваться предложением.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Rayman Raving Rabbids вышла в 2006 году. Первое появление культовых героев Ubisoft доступно на РС, мобильных устройствах, а также ряде консолей наподобие Nintendo Wii, PlayStation 2 и Xbox 360. В игре нам предстоит помогать талисману Ubisoft, похищенному вспыльчивыми кроликами из космоса, проходить безумные испытания, а на досуге учить кроликов танцевать.