Поклонники Rain World пять лет создавали дополнение Downpour

Независимая студия Akupara Games объявила о выходе масштабного платного дополнения Downpour к атмосферной выживалке Rain World. И необычность его в том, что его появление стало возможным благодаря создателям пользовательских модификаций.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Rain World, вышедшая в 2017 году, стала популярной несмотря на свою зубодробительную сложность: многие игроки так и не узнали, что в игре есть сюжет и диалоги, поскольку не смогли до них добраться. Но изучившие игровой мир вдоль и поперёк поклонники принялись за его расширение, самостоятельно создав инструменты для модификаций.

В основу дополнения лег мод More Slugcats, который начинался с добавления нескольких новых игровых существ с интересными способностями. К этой работе подключилось почти 40 моддеров при поддержке Videocult, создателей оригинальной игры. Особый масштаб разработка приобрела после того, как права на Rain World вернулись от Adult Swim к первоначальным авторам.

Важной частью Downpour стало бесплатное обновление Rain World Remix, созданное двумя ведущими программистами More Slugcats. Оно делает Rain World более понятной благодаря советам и учебным пособиям и чуть менее сложной. При этом Remix можно полностью настроить, выбрав желаемый накал сложности.Помимо этого, Rain World: Downpour добавляет десять регионов с тысячами карт, биомов и климатов, и пять новых подвидов слизнекотов с уникальными способностями и историями. Открывается также три режима.

Режим испытаний позволяет испытать свои навыки на арене в режиме готовых сценариев. Режим экспедиции отправляет игроков в случайное место на сложнейшие испытания. А весёлый кооператив позволяет проходить кампании в локальном кооперативном режиме на 2–4 игроков.