Разработчика Angry Birds могут купить почти за миллиард долларов

Это предложение стало вторым — в ноябре Playtika предприняла первую попытку, предложив 8,5 евро за акцию. Согласно официальному ответу Rovio, нынешнее предложение потребует тщательной проверки и согласования в совете директоров, и пока нет никаких гарантий, что сделка состоится. Однако 20 января на фоне этих новостей акции Rovio подскочили на 37% (до 7,8 евро), тогда как акции Playtika просели на 1,2% (до $9,49 за штуку).