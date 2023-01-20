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18 минут назад

Разработчика Angry Birds могут купить почти за миллиард долларов

Мария Иванова

Израильская студия по разработке мобильных игр Playtika заявила о своем намерении купить Rovio — авторов знаменитой серии Angry Birds. Сумма сделки может составить 650 млн евро (примерно $810 млн).

Разработчика Angry Birds могут купить почти за миллиард долларов
Фото: RovioRovio

Это предложение стало вторым — в ноябре Playtika предприняла первую попытку, предложив 8,5 евро за акцию. Согласно официальному ответу Rovio, нынешнее предложение потребует тщательной проверки и согласования в совете директоров, и пока нет никаких гарантий, что сделка состоится. Однако 20 января на фоне этих новостей акции Rovio подскочили на 37% (до 7,8 евро), тогда как акции Playtika просели на 1,2% (до $9,49 за штуку).

Напомним, мобильная игра Angry Birds первой в мире преодолела порог в один миллиард загрузок. Сейчас она приносит Rovio, вышедшей на биржу в 2017 году, более 80% покупок, но компания собирается снизить зависимость от Angry Birds, выпустив 10 новых проектов.

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