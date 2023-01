Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Маленькая, но атмосферная игра про лепку снеговика во дворе. Ничего больше, ничего меньше. What is snowman made of? — хороший представитель т.н. миниатюрных экспириенсов. Не столько игр, сколько инсталляций, которые не отнимают много времени, но дарят крайне специфические, яркие эмоции.