Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Январь постепенно приходит к концу, а это значит, что вскоре игровая индустрия вновь начнет набирать обороты — пришло время сгладить ожидание нашей традиционной подборкой бесплатных игр.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store сейчас раздают первую часть серии Epistory: необычную приключенческую головоломку, где решение задачек и битвы против монстров завязаны на набор текста. Игроку предстоит примерить на себя роль мифической музы, которая путешествует в поисках вдохновения, чтобы наполнить мир еще не написанной книги красками и жизнью. Если вы не владеете английским, то не беда — игра также поддерживает русский. Epistory – Typing Chronicles можно бесплатно забрать до 26 января.

Epic Games Store

В ранний доступ Steam вышла Retail Wars — кооперативная аркада, где игроки станут сотрудниками огромного магазина. Чтобы стать работником месяца, им придется наперегонки помогать покупателям, буквально швыряясь в них нужными товарами, и подстраивать подлянки товарищам. Пока что в Retail Wars не так много контента, но она способна неплохо развлечь любого поклонника кооперативов за одним экраном.

Steam

Маленькая, но атмосферная игра про лепку снеговика во дворе. Ничего больше, ничего меньше. What is snowman made of? — хороший представитель т.н. миниатюрных экспириенсов. Не столько игр, сколько инсталляций, которые не отнимают много времени, но дарят крайне специфические, яркие эмоции.

Steam

Handshakes — головоломка в жанре «сокобан», где игроку нужно помочь двум товарищам пожать друг другу руки. Нюанс в том, что каждая рука вытягивается лишь на определенное число клеток, и игроку нужно решить каждый уровень таким образом, чтобы они встретились в одной точке. Просто, но весьма мозголомно — и довольно забавно.

Steam

Наконец, «Шерстеплет» — умиротворяющая игра, посвященная вязанию различных узоров. Игроку лишь нужно следовать указаниям и оборачивать нитки вокруг нужных гвоздей, чтобы на экране появились самые разные рисунки: от пейзажей природы до животных. «Шерстеплет» нельзя назвать головоломкой, но если вы вас успокаивают всяческие симуляторы работы, то она наверняка окажет тот же эффект.