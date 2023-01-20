В Rocket League начали банить ботов

Компания Psyonix объявила о масштабной волне банов ботов в соревновательной игре Rocket League. На прошлой неделе геймеры массово жаловались на то, что они попадали в матчи со слишком сильными противниками, которые в итоге оказались не реальными людьми, а искусственным интеллектом.

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Psyonix уже удалила ряд учётных записей с искусственным интеллектом, а также вернула пользователям возможность жаловаться на читеров. Авторы сейчас разрабатывают уникальную систему защиты от недоброжелательных геймеров и их ботов. Для этого они сформировали специальные инженерные группы.

Эта волна банов должна охватить подавляющее большинство аккаунтов, которые использовали ботов. Мы продолжаем следить за ботами и принимать соответствующие меры против любых игроков и аккаунтов, которые их используют.