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34 минуты назад

Официального выхода Atomic Heart на консолях в России не будет

Чемпионат.comиещё 1

Недавно магазин «1С-Интерес» начал принимать предварительные заказы на диски Atomic Heart для консолей. Тогда же появилось предположение, что копии привозит сам магазин или его партнёр-поставщик, а официально на дисках игру продавать не будут. Всё происходит благодаря параллельному импорту.

Официального выхода Atomic Heart на консолях в России не будет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, так и есть. Мы связались со всеми представителями Atomic Heart и никто не смог подтвердить официальный релиз игры на консолях в России. Вот что ответил зарубежный издатель шутера Focus Entertainment.

Действительно, Focus не издает и не распространяет игру в России и странах СНГ. У меня нет никаких сведений о выходе игры на дисках в России.

В VK Play отметили, что занимаются в России и странах СНГ распространением лишь ПК-версии шутера, а по вопросам выхода игры в России на консолях посоветовали обращаться к международному издателю Focus Entertainment. Представитель студии Mundfish же посоветовал обратиться к VK Play.

Розничные магазины, такие как «1С-Интерес» и «М.Видео», планируют начать продажи Atomic Heart на консолях через две-три недели после мировой премьеры, которая состоится 21 февраля.

Игры,М.Видео,
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