Все, что мы знаем о Starfield — самой ожидаемой игре Bethesda и наследнице Skyrim

2023 год обещает стать богатым на крупные релизы, но вряд ли хоть один из них по хайпу может соперничать со Starfield — новой RPG от Bethesda, которая станет первой оригинальной IP студии за многие годы. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре на данный момент.
Пока что о Starfield не было много свежих новостей. Разработчики не торопятся рассказывать, когда именно игра выйдет в 2023 году, но это не значит, что сообщество игры сидит сложа руки. Опытные моддеры уже начали обсуждать работу над будущими фанатскими патчами — в прошлом их также получали Skyrim и Fallout 4. Судя по всему, поклонники творчества Bethesda не надеются, что Starfield будет лишена неприятных багов.
Другие фанаты тщательно изучают слитые фрагменты карты Starfield в попытке разобраться, где именно развернутся события игры. Пока что пользователи опознали всего несколько звезд (включая наше Солнце, Альфа Центавру и Гамму Девы), но некоторые виртуальные астрономы утверждают, что они также нашли Альтаир, звезду Барнарда и Сириус.
На данный момент, вот все, что известно о Starfield — кратко и по пунктам.
Релиз Starfield намечен на первую половину 2023 года. Изначально игра должна была выйти 11 ноября 2022-го, но Bethesda объявила о переносе даты в мае прошлого года: якобы проект выдался крайне амбициозным, и студии нужно чуть больше времени на полировку контента. Недавнее обновление на официальном сайте Bethesda подтвердило, что релиз Starfield по-прежнему планируется в первом полугодии 2023-го.
Что касается точной даты, то никакой информации нет — только слухи. Например, сейчас в сообществе многие полагают, что игра выйдет 23 марта: эта теория родилась из-за цифр, засветившихся в трейлере, которые соотносятся с датой патента братьев Райт на их летательный аппарат в 1906 году.
Sony, Activision и Microsoft повысили стандартную цену на свои игры до $70 (примерно 5 000 рублей) — это касается в том числе и Starfield. Хорошая новость в том, что она также появится в Xbox Game Pass в день релиза, что позволит подписчикам сервиса неплохо сэкономить на покупке.
На большой презентации Xbox и Bethesda в 2022 году разработчики наконец показали первые кадры игрового процесса с комментариями Тодда Говарда. Демонстрация включала в себя небольшую вылазку на пустынную луну, немного открытого мира, перестрелку с космическими бандитами и диалоговую систему. Помимо этого, авторы показали редактор персонажей, который, по словам Говарда, будет «самым гибким за всю историю Bethesda». Игрок сможет выбрать предысторию своего героя, задать стартовые навыки, настроить лицо и телосложение, а также принять одну из религий мира Starfield — они открывают уникальные перки.
Нет, в Starfield не будет многопользовательской игры: с самого начала разработки проект создавался в качестве одиночной RPG. Пока что Bethesda не планирует добавлять в игру соревновательные и кооперативные сетевые режимы, но это не означает, что студия не пересмотрит свою позицию в будущем. Есть шанс, что после релиза разработчики все же анонсируют онлайновые элементы Starfield. Даже если нет, наверняка моддеры сообразят что-нибудь вроде Skyrim Together лет через десять.
Эта информация появилась еще в первом трейлере, но позднее Bethesda подтвердила, что Starfield действительно создается на новой версии знаменитого движка студии. Пока никто не знает, чем Creation Engine 2 отличается от предыдущей версии, которую компания использовала на протяжении многих лет. Но наверняка можно сказать одно: игры Bethesda всегда широко поддерживали моды, и Starfield вряд ли прервет эту традицию.
В крупном интервью, вышедшем в конце ноября прошлого года, Тодд Говард затронул тему ценности и эмоциональной вовлеченности отношений между игроком и его компаньонами в играх Bethesda. Он подтвердил, что в Starfield можно будет завести роман с напарниками, и отдельно отметил, что студия постаралась придать любовным линиям дополнительную глубину. Напомним, раньше романтические отношения в ролевых играх Bethesda всегда были довольно бинарными: как только игрок достигал нужного порога «очков симпатии», он и его партнер автоматически становились любовниками. Говард утверждает, что Starfield предложит нечто более продуманное, но при этом не слишком сложное.
Судя по всему, исследовательский робот станет футуристическим аналогом пса из Fallout 4. Васко сможет сопровождать игрока во время исследования планет, помогать с переноской предметов и прикрывать в перестрелках. Главный художник Starfield Истван Пели назвал Васко любимым компаньоном разработчиков: это косвенно подтверждает, что игрок сможет выбрать одного из нескольких товарищей для путешествий на поверхности планет.
Bethesda также упомянула, что в Starfield будет отдельная механика убеждения. Из-за этого многие поклонники творчества студии вспомнили о похожей мини-игре в Oblivion, но, как говорят разработчики, игрокам придется чаще думать о том, чем они рискуют в случае неудачи. Авторы не хотят, чтобы в каждом диалоге был очевидно правильный, красноречивый вариант ответа. Сам Говард называет новую механику одной из самых успешных среди всех игр студии.
Один из последних трейлеров рассказал чуть больше о вселенной игры. События Starfield развернутся в регионе под названием «Обитаемые системы»: территория в радиусе 50 световых лет вокруг нашей солнечной системы, по которой расселилось человечество. Она разделена между двумя крупными фракциями — United Colonies и Freestar Collective, которые лишь недавно заключившими шаткое перемирие после военного конфликта. Кроме них в Обитаемых системах также есть наемники, космические пираты, религиозные фракции и другие фракции. Например, Constellation — группа исследователей, которую Тодд Говард называет чем-то средним между NASA, «Индианой Джонсом» и «Лигой выдающихся джентльменов».