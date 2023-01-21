Все, что мы знаем о Starfield — самой ожидаемой игре Bethesda и наследнице Skyrim

2023 год обещает стать богатым на крупные релизы, но вряд ли хоть один из них по хайпу может соперничать со Starfield — новой RPG от Bethesda, которая станет первой оригинальной IP студии за многие годы. Портал PC Gamer собрал все, что известно об игре на данный момент.

Фото: Steam Steam

Пока что о Starfield не было много свежих новостей. Разработчики не торопятся рассказывать, когда именно игра выйдет в 2023 году, но это не значит, что сообщество игры сидит сложа руки. Опытные моддеры уже начали обсуждать работу над будущими фанатскими патчами — в прошлом их также получали Skyrim и Fallout 4. Судя по всему, поклонники творчества Bethesda не надеются, что Starfield будет лишена неприятных багов.

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Другие фанаты тщательно изучают слитые фрагменты карты Starfield в попытке разобраться, где именно развернутся события игры. Пока что пользователи опознали всего несколько звезд (включая наше Солнце, Альфа Центавру и Гамму Девы), но некоторые виртуальные астрономы утверждают, что они также нашли Альтаир, звезду Барнарда и Сириус.

На данный момент, вот все, что известно о Starfield — кратко и по пунктам.

Насколько большим будет мир? Он состоит из 1 000 планет.

Он состоит из 1 000 планет. Создание персонажа: выглядит довольно подробным.

выглядит довольно подробным. Трейты: выбор перков будет широким, от эмпатии до инопланетной ДНК.

выбор перков будет широким, от эмпатии до инопланетной ДНК. Навыки: они прокачиваются по мере использования, как в The Elder Scrolls.

они прокачиваются по мере использования, как в The Elder Scrolls. Персонализация корабля: можно изменить внешний вид, кабину и команду.

можно изменить внешний вид, кабину и команду. Полеты на кораблях: да, кораблями можно управлять лично, сидя за штурвалом.

да, кораблями можно управлять лично, сидя за штурвалом. Крафтинг: создание модификаций для оружия и научно-исследовательские проекты.

создание модификаций для оружия и научно-исследовательские проекты. Строительство: на планетах можно строить собственные базы и нанимать персонажей, которые будут на них работать.

на планетах можно строить собственные базы и нанимать персонажей, которые будут на них работать. Взлом замков: да, замки нужно взламывать даже в космосе.

да, замки нужно взламывать даже в космосе. Озвучка: в отличие от Fallout 4, главный герой не имеет озвучки и не будет говорить собственным голосом.

Когда состоится релиз Starfield?

Релиз Starfield намечен на первую половину 2023 года. Изначально игра должна была выйти 11 ноября 2022-го, но Bethesda объявила о переносе даты в мае прошлого года: якобы проект выдался крайне амбициозным, и студии нужно чуть больше времени на полировку контента. Недавнее обновление на официальном сайте Bethesda подтвердило, что релиз Starfield по-прежнему планируется в первом полугодии 2023-го.

Что касается точной даты, то никакой информации нет — только слухи. Например, сейчас в сообществе многие полагают, что игра выйдет 23 марта: эта теория родилась из-за цифр, засветившихся в трейлере, которые соотносятся с датой патента братьев Райт на их летательный аппарат в 1906 году.

Сколько будет стоить Starfield?

Sony, Activision и Microsoft повысили стандартную цену на свои игры до $70 (примерно 5 000 рублей) — это касается в том числе и Starfield. Хорошая новость в том, что она также появится в Xbox Game Pass в день релиза, что позволит подписчикам сервиса неплохо сэкономить на покупке.

Что известно о геймплее Starfield?

На большой презентации Xbox и Bethesda в 2022 году разработчики наконец показали первые кадры игрового процесса с комментариями Тодда Говарда. Демонстрация включала в себя небольшую вылазку на пустынную луну, немного открытого мира, перестрелку с космическими бандитами и диалоговую систему. Помимо этого, авторы показали редактор персонажей, который, по словам Говарда, будет «самым гибким за всю историю Bethesda». Игрок сможет выбрать предысторию своего героя, задать стартовые навыки, настроить лицо и телосложение, а также принять одну из религий мира Starfield — они открывают уникальные перки.

Появится ли в Starfield сетевой режим?

Нет, в Starfield не будет многопользовательской игры: с самого начала разработки проект создавался в качестве одиночной RPG. Пока что Bethesda не планирует добавлять в игру соревновательные и кооперативные сетевые режимы, но это не означает, что студия не пересмотрит свою позицию в будущем. Есть шанс, что после релиза разработчики все же анонсируют онлайновые элементы Starfield. Даже если нет, наверняка моддеры сообразят что-нибудь вроде Skyrim Together лет через десять.

Starfield разработана на движке Creation Engine 2

Эта информация появилась еще в первом трейлере, но позднее Bethesda подтвердила, что Starfield действительно создается на новой версии знаменитого движка студии. Пока никто не знает, чем Creation Engine 2 отличается от предыдущей версии, которую компания использовала на протяжении многих лет. Но наверняка можно сказать одно: игры Bethesda всегда широко поддерживали моды, и Starfield вряд ли прервет эту традицию.

Отношения с компаньонами в Starfield будут более комплексными

В крупном интервью, вышедшем в конце ноября прошлого года, Тодд Говард затронул тему ценности и эмоциональной вовлеченности отношений между игроком и его компаньонами в играх Bethesda. Он подтвердил, что в Starfield можно будет завести роман с напарниками, и отдельно отметил, что студия постаралась придать любовным линиям дополнительную глубину. Напомним, раньше романтические отношения в ролевых играх Bethesda всегда были довольно бинарными: как только игрок достигал нужного порога «очков симпатии», он и его партнер автоматически становились любовниками. Говард утверждает, что Starfield предложит нечто более продуманное, но при этом не слишком сложное.

Главный герой имеет робота-компаньона по имени Васко

Судя по всему, исследовательский робот станет футуристическим аналогом пса из Fallout 4. Васко сможет сопровождать игрока во время исследования планет, помогать с переноской предметов и прикрывать в перестрелках. Главный художник Starfield Истван Пели назвал Васко любимым компаньоном разработчиков: это косвенно подтверждает, что игрок сможет выбрать одного из нескольких товарищей для путешествий на поверхности планет.

В Starfield будет диалоговая мини-игра на красноречие — но не такая, как в Oblivion

Bethesda также упомянула, что в Starfield будет отдельная механика убеждения. Из-за этого многие поклонники творчества студии вспомнили о похожей мини-игре в Oblivion, но, как говорят разработчики, игрокам придется чаще думать о том, чем они рискуют в случае неудачи. Авторы не хотят, чтобы в каждом диалоге был очевидно правильный, красноречивый вариант ответа. Сам Говард называет новую механику одной из самых успешных среди всех игр студии.

Что известно о мире Starfield