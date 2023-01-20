Разработчики сочли токсичных игроков серьезной проблемой индустрии

Организаторы Game Developers Conference устроили большой опрос среди разработчиков игр. Они опросили 2300 представителей индустрии с целью выяснить их отношение к токсичным геймерам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Выяснилось, что более 91% опрошенных считают токсичность проблемой для игровой индустрии. Около 75% разработчиков посчитали токсичность игроков «серьёзной» или «очень серьёзной» проблемой сферы. А 40% создателей отметили, что ранее подвергались оскорблениям и другим домогательствам от игроков. При этом в 20% случаев работодатель ничего не предпринял в этой ситуации.