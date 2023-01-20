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1 час назад

Исследование: большинство разработчиков считают токсичных игроков серьёзной проблемой

Чемпионат.com

Организаторы Game Developers Conference устроили большой опрос среди разработчиков игр. Они опросили 2300 представителей индустрии с целью выяснить их отношение к токсичным геймерам.

Разработчики сочли токсичных игроков серьезной проблемой индустрии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выяснилось, что более 91% опрошенных считают токсичность проблемой для игровой индустрии. Около 75% разработчиков посчитали токсичность игроков «серьёзной» или «очень серьёзной» проблемой сферы. А 40% создателей отметили, что ранее подвергались оскорблениям и другим домогательствам от игроков. При этом в 20% случаев работодатель ничего не предпринял в этой ситуации.

Как отметили многие разработчики, большие компании опасаются бороться с токсичными геймерами, считая, что именно они и есть главные фанаты их игр. Но, как считают создатели видеоигр, корпорациям пора перестать слушать злых игроков, ведь они плохо влияют и на обычных геймеров.

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