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1 час назад

Российский разработчик выпустил в Steam игру Estencel в стиле Bloodborne

Российская Газета

В Steam вышла игра Estencel. Ее созданием на протяжении более 3 лет единолично занимался российский разработчик с ником Rone Vine.

Российский разработчик выпустил в Steam игру в стиле Bloodborne
Фото: Steam/ Rone VineSteam/ Rone Vine

Стилистически и геймплейно игра походит на Bloodborne от японской студии From Software.

Автор обещает геймерам погружение в запутанный проклятый город и сражения с невиданными ранее ужасами, бесчисленных противников, большой арсенал оружия и динамическую боевую систему.

Среди дополнительных возможностей доступен локальный мультиплеер - можно играть вдвоем на одном компьютере либо через Steam Remote Play.

На данный момент стоимость Estencel в Steam составляет 468 pублей.

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