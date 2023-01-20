Российский разработчик выпустил в Steam игру в стиле Bloodborne

В Steam вышла игра Estencel. Ее созданием на протяжении более 3 лет единолично занимался российский разработчик с ником Rone Vine.

Фото: Steam/ Rone Vine Steam/ Rone Vine

Стилистически и геймплейно игра походит на Bloodborne от японской студии From Software.

Автор обещает геймерам погружение в запутанный проклятый город и сражения с невиданными ранее ужасами, бесчисленных противников, большой арсенал оружия и динамическую боевую систему.

Среди дополнительных возможностей доступен локальный мультиплеер - можно играть вдвоем на одном компьютере либо через Steam Remote Play.