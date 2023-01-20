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16 минут назад

Focus Entertainment отчиталась об успехах A Plague Tale: Requiem и Evil West

Игромания.ру

Издательство Focus Entertainment представило отчёт за третий финансовый квартал года (завершается 31 декабря 2022-го), где отчиталось об успехах.

Focus Entertainment отчиталась об успехах A Plague Tale: Requiem и Evil West
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Выручка за этот период составила 76,1 млн евро, что значительно лучше показателей прошлого года — особенно помог успешный сезон в Рождество. Основными «двигателями» успеха стали релизы A Plague Tale: Requiem и Evil West. Кроме того, помогли и продажи прошлых проектов, которые продолжали поддерживать дополнительным контентом.

За первые девять месяцев 2022/2023-го выручка компании составила 141,6 млн евро, что на 16% больше, чем за тот же период в прошлый год. И общий результат оказался чуть выше ожиданий Focus, даже учитывая крупные релизы конкурентов по индустрии.

В последнем квартале ещё ожидается релиз Atomic Heart (21 февраля), а сам год на данный момент выглядит для Focus успешным.

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