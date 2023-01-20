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1 час назад

Слух: Halo Infinite не оправдала ожиданий, а новые игры Halo будут делать другие студии

Игромания.ру

Проверенный инсайдер Bathrobe Spartan поделился неофициальными новостями о Halo Infinite, будущем серии Halo и 343 Industries.

Инсайдер: Новые игры Halo будут делать другие студии
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Halo Infinite не оправдала финансовых ожиданий и общих целей Microsoft.
  • Microsoft отстранила 343 Industries от «активной разработки», превратив её в координатора франшизы.
  • 343 Industries потеряла около трети рабочей силы.
  • Новыми проектами могут заняться другие сторонние студии. Речь идёт как прямых продолжениях истории Infinite, так и о спин-оффах в разных жанрах. Эти студии также получат доступ к движку Slipspace (если захотят).
  • Планы по развитию Halo Infinite на этот год, кажется, не изменились — фокус по-прежнему на мультиплеере («Кузница», новые сезоны и пропуски, карты и возможно, режим Tatanka).
  • Команда Джозефа Стейтена готовила несколько DLC по расширению сюжетной кампании, но их отменили. Причины такого решения якобы кроются в трудностях с созданием качественного синглплеер-контента и недостаточной выгоде. В итоге всё внимание сосредоточили на мультиплеере Halo Infinite. Возможно, что это и стало причиной ухода Стейтена.

Напомним, что в прошлом году 343 Industries успела лишиться своей основательницы, а также главы по дизайну, художественного руководителя и творческого директора мультиплеера Halo Infinite.

Кроме того, вчера в СМИ появилась информация о том, что обещанные увольнения внутри Microsoft затронули и игровое направление — и особенно сильный удар пришёлся как раз на 343 Industries.

Игры,Microsoft,
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