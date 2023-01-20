Инсайдер: Новые игры Halo будут делать другие студии

Напомним, что в прошлом году 343 Industries успела лишиться своей основательницы, а также главы по дизайну, художественного руководителя и творческого директора мультиплеера Halo Infinite.

Кроме того, вчера в СМИ появилась информация о том, что обещанные увольнения внутри Microsoft затронули и игровое направление — и особенно сильный удар пришёлся как раз на 343 Industries.