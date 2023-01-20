На авторов Diablo Immortal могут подать в суд из-за ложной рекламы

Юридическая фирма Migliaccio & Rathod LLP рассматривает возможность обращения в суд по делу о ложной рекламе в Diablo Immortal.

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Как оказалось, у одного из легендарных камней («Благословение достойных») накладываемый эффект меняется в худшую сторону при его прокачке. Так, на втором уровне с помощью камня появляется шанс нанести урон, равный максимальному здоровью игрока. Но на третьем этот показатель переключается на текущее здоровье бойца.

А сам камень иногда находится в наборах, стоимость которых превышает 100 долларов. При этом Blizzard уже отреагировала на жалобы, однако сделала это в «своём стиле» — игрокам предложили не возврат средств или нечто подобное, а пообещали изменить описание предмета, чтобы оно соответствовало актуальному положению вещей.

Это как раз и может послужить поводом для судебных разборок, поскольку изначально в рекламе товара упоминался другой эффект. На саму ситуацию, кстати, первым делом обратил внимание профсоюз работников Америки (Communication Workers of America).