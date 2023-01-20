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1 час назад

На авторов Diablo Immortal могут подать в суд из-за ложной рекламы

Игромания.ру

Юридическая фирма Migliaccio & Rathod LLP рассматривает возможность обращения в суд по делу о ложной рекламе в Diablo Immortal.

На авторов Diablo Immortal могут подать в суд из-за ложной рекламы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как оказалось, у одного из легендарных камней («Благословение достойных») накладываемый эффект меняется в худшую сторону при его прокачке. Так, на втором уровне с помощью камня появляется шанс нанести урон, равный максимальному здоровью игрока. Но на третьем этот показатель переключается на текущее здоровье бойца.

А сам камень иногда находится в наборах, стоимость которых превышает 100 долларов. При этом Blizzard уже отреагировала на жалобы, однако сделала это в «своём стиле» — игрокам предложили не возврат средств или нечто подобное, а пообещали изменить описание предмета, чтобы оно соответствовало актуальному положению вещей.

Это как раз и может послужить поводом для судебных разборок, поскольку изначально в рекламе товара упоминался другой эффект. На саму ситуацию, кстати, первым делом обратил внимание профсоюз работников Америки (Communication Workers of America).

В последние годы представители организации уже «сталкивались лбами» с Blizzard на фоне организации профсоюзов Raven и Blizzard Albany. При этом Activision Blizzard сейчас не хочет признавать третий профсоюз, который создала студия Proletariat. Кроме того, для самой Diablo Immortal вышел боевой пропуск девятого сезона c новыми наградами и косметическими предметами.
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