20 лет Либерти-Сити: интервью с арт-директором GTA 3

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32 минуты назад

Мир, где хочется встречать закат: главное из интервью с арт-директором GTA III

Мария Иванова

Переиздание трилогии Grand Theft Auto наконец вернулось в Steam — раньше самый скандальный релиз Rockstar был эксклюзивом фирменного магазина издателя. По этому случаю мы изучили недавнее интервью Game Infromer с арт-директором Rockstar North Аароном Гарбутом, который рассказал о разработке GTA III.

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Фото: SteamSteam

Мы хотели построить настолько живой и открытый мир, насколько позволяли возможности, и дать игроку инструменты для того, чтобы изучать этот мир. Мы построили нарратив и структуру игры, чтобы задать игрокам направление, но на фундаментальном уровне нас воодушевляла открытость и свобода действий.

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Над главной проблемой мы бьемся и сейчас: как создать мир, в котором интересно существовать, и при этом предложить игроку достаточно механик, чтобы развлекаться в нем? Проработка разнообразного, большого города, подходящего для наших целей, предполагает очевидные технические трудности. Тот факт, что мы хотели сделать его максимально живым, чтобы игрок ощущал себя лишь частью города, а не центром вселенной, означал, что мир должен быть активным. Даже когда пока игрок проходит сюжетные задания или творит беспредел.

После того, как мы закончили нашу первую игру в DMA Design (так раньше называлась Rockstar North), мы занимались всякими прототипами и придумывали новые идеи. Мы также получили пару девкитов Dreamcast. За несколько недель мы собрали несколько городских кварталов с доками, магазинами и старыми зданиями. Было забавно, но потом мы добавили персонажей, ходивших по улицам, и трафик на дорогах.

Когда мы начали общаться с разработчиками оригинальной игры насчет создания трехмерной GTA, они сразу забраковали идею как слишком сложному. Они и сами экспериментировали с изменением ракурса камеры на старом движке, но это было очень далеко от того, что мы пытались сделать. А после переезда в Эдинбург мы начали регулярно беседовать с Сэмом Хаузером (со-основателем Rockstar Games), который уже давно хотел сделать трехмерную GTA.

GTA III показала, на что способны игры в открытом мире. Она показала, что игры могут быть чем-то большим, чем диалог игрока и геймдизайнера. Что мы способны создавать бесконечно разнообразные, проработанные, комплексные миры и системы, с которыми игроки могут взаимодействовать. Она показала, что мы можем перестать размышлять об уровнях и начать думать о цельных мирах, где параллельно игроку живут другие персонажи. Мы можем наполнить эти миры точками интереса и предоставить игроку возможность отыскать их. И, конечно же, мы поняли, что можем создавать миры, в которых игрокам понравится просто проводить время. Где они смогут сидеть в своей машине и смотреть на закат, слушая музыку. Если мир достаточно аутентичный и проработанный, то игроки сами найдут себе занятие.

Кроме того, GTA III задала стандарты разработки проектов для нашей студии. Мы извлекли много полезных уроков — прежде всего, поняли, насколько тяжело работать над подобными играми. Создание миров с той плотностью деталей и контента, которой мы хотели бы добиться, ставит самые разные проблемы. Сосуществование всего этого контента совместно с другими механиками, вроде пешеходов, полицейских и бандитов, генерирует еще больше трудностей. Но, наверное, мы поняли, что не боимся пойти сложным путем, если результат того стоит.

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