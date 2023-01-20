Obsidian Entertainment могла сделать игру по сиквелу «Аватара»

Фергюс Уркхарт, генеральный директор и сооснователь Obsidian Entertainment, рассказал о том, что в прошлом студия вела переговоры о создании игры по сиквелу «Аватара». В обсуждении проекта участвовали режиссёр Джеймс Кэмерон и 20th Century Fox.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Уркхарта, это было шесть или восемь лет назад. То есть ещё до официального анонса «Аватара: Путь воды» и покупки Obsidian Entertainment Microsoft.

Проект по «Аватару» не стал бы первой попыткой студии перенести творчество Кэмерона в игровое пространство. За плечами Obsidian Entertainment покоится так и не созданная игра по «Чужим», отмена которой в своё время усугубила положение студии в начале 2010-х годов. К счастью, после этого команда Obsidian решилась на запуск Kickstarter-кампании ролевой игры Pillars of Eternity — на это Уркхарта подтолкнули Джош Сойер и Адам Бреннеке.

Кроме того, Уркхарт вновь подтвердил заинтересованность Obsidian Entertainment в возвращении к Fallout, отметив, что студия не работает над серией и не имеет на неё конкретных планов. При этом сам Уркхарт хотел бы сделать RPG, главной темой которой стала бы личная ответственность.