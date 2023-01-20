Тактический экшен Endless Dungeon выйдет 18 мая

Разработчики из Amplitude Studios объявили дату релиза Endless Dungeon, ролевого тактического экшена с элементами рогалика и башенной защиты, который является духовным преемником Dungeon of the Endless. Игра выйдет 18 мая на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Издателем Endless Dungeon выступает Sega, поэтому в России проект официально продаваться не будет. При этом на странице игры в Steam можно найти упоминание поддержки русского языка в виде перевода интерфейса и субтитров.

Действие Endless Dungeon разворачивается в отмеченной наградами вселенной Endless. Игроки окажутся на заброшенной космической станции, полной монстров и загадок. Чтобы выбраться, нужно найти Ядро, а для этого придётся защитить кристалл-бота — создание с хрупкой душой, которое становится целью каждого противника.

Игроки смогут собрать команду из уникальных героев, познакомившись с крепкой, как танк, Бункер, которая поглощает урон, Блейзом, взрывающим всё подряд, и Шрумом, который лечит своих товарищей «благовониями». Вместе отряд героев будет изучать заброшенную станцию, защищать кристалл от орд врагов, погибать и возвращаться для новой попытки.