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25 минут назад

Тактический экшен Endless Dungeon выйдет 18 мая на PC, PlayStation, Xbox и Switch

Игромания.ру

Разработчики из Amplitude Studios объявили дату релиза Endless Dungeon, ролевого тактического экшена с элементами рогалика и башенной защиты, который является духовным преемником Dungeon of the Endless. Игра выйдет 18 мая на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Тактический экшен Endless Dungeon выйдет 18 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Издателем Endless Dungeon выступает Sega, поэтому в России проект официально продаваться не будет. При этом на странице игры в Steam можно найти упоминание поддержки русского языка в виде перевода интерфейса и субтитров.

Действие Endless Dungeon разворачивается в отмеченной наградами вселенной Endless. Игроки окажутся на заброшенной космической станции, полной монстров и загадок. Чтобы выбраться, нужно найти Ядро, а для этого придётся защитить кристалл-бота — создание с хрупкой душой, которое становится целью каждого противника.

Игроки смогут собрать команду из уникальных героев, познакомившись с крепкой, как танк, Бункер, которая поглощает урон, Блейзом, взрывающим всё подряд, и Шрумом, который лечит своих товарищей «благовониями». Вместе отряд героев будет изучать заброшенную станцию, защищать кристалл от орд врагов, погибать и возвращаться для новой попытки.

Разработчики уже открыли предзаказы и предлагают за них дополнительные бонусы. Покупатели цифрового издания Last Wish на PC получат доступ к Final Rodeo, закрытому OpenDev до 30 января, в рамках которого они смогут опробовать нового героя, босса, события и многое другое.

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