Создатели Hogwarts Legacy показали зимние локации игры

В ролике можно увидеть территорию вокруг Хогвартса, непосредственно сам замок, панораму Большого зала со столами всех четырех факультетов, магазин экзотических растений Dogweed and Deathcap в деревне Хогсмид и другие виды волшебного мира.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Релиз версий игры для консолей прошлого поколения состоится 4 апреля, а версии для гибридной приставки Nintendo Switch — 25 июля. Рекомендуемые системные требования для игры в 1080p и при 60 FPS выглядят следующим образом — процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарта GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT и все те же 16 ГБ оперативной памяти.