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43 минуты назад

Создатели Hogwarts Legacy показали зимние локации игры в новом ASMR-ролике

Газета.Ru

Разработчики Hogwarts Legacy опубликовали релаксирующий ASMR-ролик, в котором можно увидеть множество зимних локаций игры. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале проекта.

Создатели Hogwarts Legacy показали зимние локации игры
Фото: YouTube/Hogwarts LegacyYouTube/Hogwarts Legacy

В ролике можно увидеть территорию вокруг Хогвартса, непосредственно сам замок, панораму Большого зала со столами всех четырех факультетов, магазин экзотических растений Dogweed and Deathcap в деревне Хогсмид и другие виды волшебного мира.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Релиз версий игры для консолей прошлого поколения состоится 4 апреля, а версии для гибридной приставки Nintendo Switch — 25 июля. Рекомендуемые системные требования для игры в 1080p и при 60 FPS выглядят следующим образом — процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарта GeForce GTX 1080 Ti или AMD RX 5700 XT и все те же 16 ГБ оперативной памяти.

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