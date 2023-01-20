Nintendo намерена увеличить производство консолей Switch

Японская компания Nintendo планирует увеличить производство игровых консолей Nintendo Switch в 2023-2024 финансовом году (начинается в апреле). В нынешнем году компания выпустила около 21 млн таких устройств, в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в ноябре корпорация понизила прогноз продаж до 18 млн консолей в связи с дефицитом компонентов, однако сейчас убеждена, что может нарастить производство на фоне сохраняющегося спроса. Nintendo уведомила поставщиков и партнеров по сборке о том, что собирается выпустить больше консолей Switch в новом финансовом году, однако пока не уточнила, сколько именно.