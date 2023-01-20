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16 минут назад

Bloomberg: Nintendo намерена увеличить производство игровых консолей Switch в 2023 году

ТАСС

Японская компания Nintendo планирует увеличить производство игровых консолей Nintendo Switch в 2023-2024 финансовом году (начинается в апреле). В нынешнем году компания выпустила около 21 млн таких устройств, в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Nintendo намерена увеличить производство консолей Switch
Фото: UnsplashUnsplash

По их словам, в ноябре корпорация понизила прогноз продаж до 18 млн консолей в связи с дефицитом компонентов, однако сейчас убеждена, что может нарастить производство на фоне сохраняющегося спроса. Nintendo уведомила поставщиков и партнеров по сборке о том, что собирается выпустить больше консолей Switch в новом финансовом году, однако пока не уточнила, сколько именно.

Подобный шаг по увеличению производства консоли, выпущенной шесть лет назад, представляется неожиданным, отмечает Bloomberg.

"Потребители скорее начнут рассматривать возможность [покупки] техники следующего поколения и, вероятно, воздержатся от приобретения старой системы", - полагает аналитик китайско-швейцарской финансовой компании UBS Securities Кенджи Фукуяма.

"Замедление темпов продаж Switch неизбежно", - добавил он.

В Nintendo отказались от комментариев по этому поводу, отмечает агентство.

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