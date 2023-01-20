В The Callisto Protocol добавили «Новую игру+»

Создатели The Callisto Protocol из Striking Distance выпустили свежее обновление с «Новой игрой+» и исправлениями различных ошибок. Патч доступен на всех актуальных платформах.
«Новая игра+» появится после первого прохождения игры. Те, кто уже завершили The Callisto Protocol, получат доступ к режиму сразу после обновления и при наличии файла сохранения.
Среди других изменений можно отметить исправление ошибки, которая мешала получить достижение The Protocol is About Life, прыжки через препятствия без урона, общую оптимизацию, корректировку локализаций и не только. Полный патчноут находится здесь.
The Callisto Protocol вышла 2 декабря на PlayStation, Xbox и PC. Обзоры игры оказались по большей части положительными, однако PC-версию раскритиковали за ужасную оптимизацию. Недавно стало известно, что продажи Callisto Protocol не оправдали ожиданий её создателей. А на этой неделе игра внезапно пропала из российского Steam, но её уже вернули.